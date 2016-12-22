سعيد الطاير:الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن

أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2017، بإجمالي نفقات قدرها 47.3 مليار درهم مع استهداف فائض تشغيلي قدره 2.9 مليار درهم لإتاحة أكثر من 3500 وظيفة عمل جديدة، يعكس الأهمية التي يوليها سموه لتحقيق سعادة المواطنين والمقيمين وتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن، ودفع عجلة الاقتصاد وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة، ودليل على جهود القيادة الرشيدة في تنويع موارد الدخل والاقتصاد، حيث تقتصر إيرادات النفط على ستة بالمئة فقط من إجمالي الإيرادات الحكومية.

وقال:«يتجلى اهتمام حكومتنا الرشيدة بالإنسان كونه الثروة الحقيقية للوطن من خلال تخصيصها 34 % من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة العام المقبل لقطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع، كما إن زيادة الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27% في الموازنة الجديدة لتصل إلى 17% من إجمالي النفقات الحكومية، دليل جديد على اهتمام سموه برفع كفاءة البنية التحتية للإمارة وجعلها المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين».