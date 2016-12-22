عبدالله الكرم: دبي تواصل مسيرة الارتقاء بالتعليم

أكد الدكتورعبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في دبي للعام المالي 2017، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوضح مواصلة دبي مسيرتها المتميزة في دعم المجتمع، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، خاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، فضلاً عن زيادة الإنفاق على البنية التحتية.

ولفت الكرم إلى أن موازنة العام المالي 2017 تظهر مدى اهتمام الحكومة بالإنسان كونه الثروة الحقيقية للوطن، وذلك عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تبرز الموازنة اهتمام حكومة دبي بالخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وثقافة وإسكان حكومي، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في ارتفاع تصنيف دولة الإمارات في مجال التنافسية، وحصولها على المركز الأول في مؤشر السعادة إقليمياً، مشيراً إلى أن القانون يمثل نقطة انطلاق متجددة نحو مجتمع تعليمي أكثر تميزاً وأكثر سعادة، كما يعزز من الكفاءة المؤسسية والإدارة الرشيدة للموارد، لمواكبة الاستحقاقات المستقبلية وخطة دبي 2021م.