بالصور.. رحلة عذاب يومية لسكان جنوب العريش للبحث عن نقطة مياه

شمال سيناء ـ محمد حسين

معاناة يومية يعيشها سكان محيط جنوب مدينة العريش، ممن لا تصل المياه لمنازلهم، وللحصول على المياه هناك "حنفية" مياه وحيدة تقع على بعد أمتار من خزان مياه رئيسى، يغذى مدينة العريش.

قال محمد سلام - من سكان المنطقة - والذى حضر على عربة كارو يجرها حصان، إنه يسكن منطقة أعالى حى الصفا فى منزل لا تصل المياه اليه ما يضطره لاستئجار عربة كاروا كل يومين ويحضر 10 جراكن مياه لملئها من "حنفية خزان الصفا" لتكفى حاجته، وتابع قائلا "شكونا لكل المسئولين ومافيش فايدة".

التقط طرف الحديث ياسر عبدالرحمن – من الأهالى- قائلا: إنه عامل باليومية فى المزارع ويسكن حى السمران، واعتاد منذ فترة طويلة أن يحضر على "توكتوك" خاص به لملئ جراكنه من المياه، وقال إنه يوميا يتضاعف عدد من يأتون لهذا المكان للحصول على المياه وبعضهم يأتى من أماكن فى وسط المدينة وسوق الخميس والشرابجة، ولا يخلو يوم من العراك والمشاجرات بين العطشى وهم يبحثون عن الماء لأن مصدره حنفيه واحدة.

بدوره أوضح مصدر مسئول فى شركة المياه والصرف الصحى بالعريش، أن خزان مياه الصفا الكائن على مشارف الجانب الجنوبى من مقابر المدينة، هو أحد الخزانات الرئيسية فى المدينة، ويغذى نصف أحيائها الجنوبية، وتتوزع المياه فى شبكات تصل لكافة المشتركين. مضيفا أنه على بعد أمتار من بوابة وسور الخزان، توجد حنفية تم فتحها فى خط خارج من الخزان كمتنفس، وتلاحظ أن الأهالى يحضرون من أماكن متفرقة، ويقومون بملء جراكنهم منها، وأن هذا المخرج لا يعتبر مكانا مصرحا به لافتا أنه فى حالة إذا ما كان هناك مطلب إنسانى لفتح أكثر من مخرج سيتم تدارك هذا مستقبلا.

وأشار المصدر أن مشكلة عدم توفر المياه فى مناطق وإحياء بالعريش ووراء انتشار ظاهرة من يتحركون بحثا عن المياه من الفتحات على الخطوط هم من يسكنون فى بيوت أصحابها غير مشتركين فى توصيل الشبكات او فى عشش فى مساحات الفضاء أو داخل أسوار.