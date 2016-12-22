بعيداً عن السياسة.. جورج كلوني ينتج فيلماً عن حلب

يستعد النجم العالمي جورج كلوني George Clooney لإنتاج فيلم جديد مبني على القصص التي عرضها العمل الوثائقي الذي أنتجته شبكة Netflix حول المسعفين والمسعفات المتطوعين في مدينة حلب السورية، من رجال الدفاع المدني السوريين، الذين رفضوا ترك المدينة المنكوبة طوال سنوات ليقوموا بواجبهم تجاه المدنيين.

وذكرت صحيفة Guardian البريطانية أن كلوني ينوي تحويل قصص الفيلم الوثائقي The White Helmets إلى فيلم بخطوط درامية أبعاده إنسانية تجسد جانباً من حياة 3000 متطوع في الدفاع المدني في مدينة حلب.

وجاء في تقرير الصحيفة أيضاً أن جورج وشريكه في الإنتاج غرانت هيسلوف، يبحثان عن كاتب ليتولى كتابة العمل، ويبحثان في كيفية نيل الحقوق القانونية لإنتاجه.

فيلم The White Helmets الوثائقي من إخراج أورلاندو فون إنسدل، ومن إنتاج جونا ناتاسغيرا، وهو من الأفلام الوثائقية التي تم ترشيحها لنيل جائزة الأوسكار للعام 2017.

وكان كلوني قد صَّرح في وقت سابق من العام 2015 لهيئة الإذاعة البريطانية BBC أنه يريد أن يحاول تقديم المزيد حول مأساة الشعب السوري، لكن دون التورط في سجال سياسي.

وسبق أن قدم كلوني فيلم Syriana عام 2005 وهو عمل سياسي مميز، نال عن دوره فيه كعميل للمخابرات الأميركية جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل دور رئيسي لذلك العام.

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