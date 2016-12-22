منير عقيلة: الشرقية قادر على البقاء بين الكبار

كتبت آمال عزت

قال منير عقيلة المدير الفني الجديد لفريق الشرقية، فى تصريحات له عقب إعلان توليه المسئولية الفنية خلفا لعلاء عبد العال، إنه وافق على تولى المهمة من أجل جماهير الفريق الغفيرة الشغوفة برؤية فريقها فى الدورى الممتاز.

وأكد عقيلة على ثقته التامة فى إمكانياته وجهازه المعاون وقدرات لاعبيه على تجاوز الوضع الصعب الذى يمر به الفريق باحتلابه المركز الأخير فى ترتيب فرق الدورى وقلب الأوضاع خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستمرار بالدورى الممتاز.

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وأضاف عقيلة أنه اتفق مع مجلس الإدارة على تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بمجموعة من اللاعبين الشباب المتميزين لاضفاء الحيوية وتغيير شكل الفريق بعد توقف الدوري.وأشار عقيلة أن فترة توقف الدورى ستكون فرصة جيدة لتصحيح الاخطاء وزيادة الانسجام بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة التى سيبرمها الفريق.. واختتم المدير الفنى الجديد حديثه قائلا للجميع "انتظروا الشرقية بشكل جديد بعد توقف الدوري" .

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وكان مجلس إدارة نادى الشرقية أعلن تنصيب منير عقيلة مديرا فنيا للفريق خلفا لعلاء عبد العال الذى استقال من تدريب الفريق بعد الخسارة أمام طنطا بهدف نظيف فى الاسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.