أخبار عاجلة

8 الصبح - الفقرة الإسبوعية مع مذيع الراديو معتز عاطف وما هي إستعدادات السيارة للسفر ؟؟ -
مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 10 طرب حشيش بدمنهور 4 أيام

Google+ Print
حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 10 طرب حشيش بدمنهور 4 أيام حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 10 طرب حشيش بدمنهور 4 أيام

>البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قرر المستشار عمرو الأحول مدير نيابة مركز دمنهور برئاسة المستشار محمد سالم رئيس النيابة بإشراف المستشار أحمد فوزى المحامى العام الأول لنيابات وسط دمنهور حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 10 طرب حشيش بدمنهور 4 أيام .

 

وكان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة غرب الدلتا، برئاسة العميد دكتور أيمن مطر رئيس المنطقة، وبإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، قد تمكنوا من ضبط تاجر مخدرات وبحوزتة 10 طرب حشيش بدمنهور.

 

وتلقى اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتحرير محضر بمركز شرطة دمنهور محـرر بمعرفـة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (منطقة غرب الدلتا)، يتضمن ضبط "محمد.ال.ش.ح" عاطل ومقيم دسونس أم دينار مركز دمنهور، حال استقلاله السيارة رقم (2794 ب س ج) نقل، بالطريق الزراعى السريع أمام قرية الأبعادية دائرة المركز بحوزته (10) طرب كاملة لمخدر الحشيش، سلاح أبيض "مطواه"، مبلغ 40 جنيها وهاتف محمول.

 

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لترويج المخدرات ،وتحرر المحضر اللازم .

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365