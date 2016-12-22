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سلطان بن سليم: دبي تثبت قدرتها على تحويل التحديات إلى إنجازات

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سلطان بن سليم: دبي تثبت قدرتها على تحويل التحديات إلى إنجازات سلطان بن سليم: دبي تثبت قدرتها على تحويل التحديات إلى إنجازات

قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تثبت دبي مجدداً قدرتها على تحويل التحديات إلى إنجازات من خلال الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة للعام 2017، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فقد جاءت الموازنة الجديدة بزيادة في الإنفاق على البنية التحتية، مع إضافة وظائف عمل جديدة، لتعزز جهود إمارة دبي في التقدم نحو تنفيذ خطة دبي 2021 التي تهدف إلى تطوير الإمارة لتصبح وجهة عالمية متقدمة للسياحة والاستثمار وممارسة الأعمال التجارية في مختلف القطاعات».

وأضاف سلطان أحمد بن سليم: «أظهرت الموازنة الجديدة مدى الدعم الذي تقدمه قيادتنا الحكيمة للخدمات الاجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والإسكان الحكومي، ما يجعلنا نتقدم بثبات نحو تحقيق الأهداف التي حددتها القيادة وفي مقدمتها العمل على إسعاد الناس والتقدم إلى المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات من خلال تحفيز الإبداع والابتكار وتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية».

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