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هشام القاسم: معالم مضيئة لرؤية مستقبلية

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هشام القاسم: معالم مضيئة لرؤية مستقبلية هشام القاسم: معالم مضيئة لرؤية مستقبلية

قال هشام عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، ان قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي يرسم معالم مضيئة لرؤية مستقبلية حصيفة، تراعي استحقاقات المرحلة المقبلة من مسيرة الإمارة، وتأخذ في الحسبان رفاهية المواطنين والمقيمين، وضرورة تعزيز مكانة دبي بين أفضل وجهات العالم للعمل والإقامة والزيارة.

وأشار إلى أن ذلك يعني أن الإمارة ستمضي قدماً في خططها الطموحة، وستتحول إلى ورشة عمل في العام الجديد والأعوام التي تليه، بفضل استحواذ البنية التحتية على نصيب الأسد بنسبة 17 % من إجمالي الموازنة، وسنشهد مواصلة إنجاز المشاريع القائمة حالياً، مع توقع الإعلان عن مشاريع جديدة، وسيقود ذلك حتماً إلى خلق المزيد من فرص العمل.

وقال إن التركيز أيضاً على القطاعات المجتمعية، من قبيل الصحة والتعليم والإسكان، إنما يؤكد نهجاً ابتكره ورسخه سموه بجعل دبي وجهة سعيدة لها مكانتها المتقدمة على مؤشرات السعادة العالمية.

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