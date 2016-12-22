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عارف المهيري: تأكيد لصلابة اقتصاد دبي

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عارف المهيري: تأكيد لصلابة اقتصاد دبي عارف المهيري: تأكيد لصلابة اقتصاد دبي

قال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء إن ميزانية حكومة دبي لعام 2017 تؤكد أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق خطتها الاستراتيجية 2021، وأن السياسات التي انبثقت منها باتت في حيز التنفيذ والأولوية، وأهم تلك السمات هو زيادة الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27 بالمئة والتي تعد نسبة كبيرة، ذلك ما يعكس اهتمام دبي في تطوير بناها التحتية لاستيعاب النمو الاقتصادي المستهدف وتوفير إمكانيات نوعية لدعم الحركة الاقتصادية وما يرافقها من نمو ديموغرافي، حيث تمتد انعكاسات البنى التحتية المتكاملة على قطاعات عدة كالاقتصاد والسياحة وغيرها.

وأضاف إن إعادة هيكلة الموازنة تعكس المرونة التي يتميز بها النظام المالي في حكومة دبي ومواكبته للتطورات الاقتصادية وقدرته على التكيف مع السياسات والتوجهات الاستراتيجية الجديدة. وكان من اللافت استمرار اعتماد زيادة في النفقات الحكومية حيث سجلت موازنة 2017 زيادة قدرها 3 بالمئة على النفقات المعتمدة لعام 2016، وذلك ما يؤكد صلابة الإمارة وتنوع مصادر دخلها.

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