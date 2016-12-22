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مطر الطاير: نصف موازنة الهيئة لمشاريع الطرق والنقل الجماعي

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مطر الطاير: نصف موازنة الهيئة لمشاريع الطرق والنقل الجماعي مطر الطاير: نصف موازنة الهيئة لمشاريع الطرق والنقل الجماعي

أشار مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات إلى أن الموازنة العامة لإمارة دبي التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤكد استمرار حكومة دبي في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية التي تعتبر المحرك الأساس لنمو وتطور أي مدينة في العالم، حيث تم تخصيص 17% من إجمالي موازنة لمشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن 50% من موازنة هيئة الطرق والمواصلات تم تخصيصها لتنفيذ مشاريع الطرق ووسائل النقل الجماعي.

وأضاف: ساهمت هيئة الطرق والمواصلات برفع كفاءة موازنتها من خلال تنمية الإيرادات التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 13% عن موازنة العام السابق، بفائض تشغيلي يقدر بنحو أربعة مليارات درهم.

 وأوضح أن الهيئة ستقوم باستكمال تنفيذ العديد من المشاريع التي تقوم بتنفيذها حالياً مثل تطوير شارع المطار بتكلفة 404 ملايين درهم، وتطوير شارعي أم الشيف ولطيفة بنت حمدان بتكلفة 501 مليون درهم، وتطوير محور شارع المدينة الجامعية بتكلفة 474 مليون درهم، ومشروع تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد بتكلفة 611 مليون درهم، وتطوير الطرق حول معرض إكسبو بتكلفة ثلاثة مليارات و200 مليون درهم.

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