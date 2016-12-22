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خادم الحرمين يستقبل الرئيس الفلسطيني ويتسلم «درع القدس للانتماء والعطاء»

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خادم الحرمين يستقبل الرئيس الفلسطيني ويتسلم «درع القدس للانتماء والعطاء» خادم الحرمين يستقبل الرئيس الفلسطيني ويتسلم «درع القدس للانتماء والعطاء»

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض امس، فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين. ورحب خادم الحرمين - أيده الله - بفخامة الرئيس الفلسطيني ومرافقيه في المملكة.

وجرى استعراض آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وكان الملك سلمان قد استقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض امس رئيس مجلس إدارة صندوق القدس منيب رشيد المصري يرافقه أعضاء مجلسي الإدارة والأمانة العامة لصندوق ووقفية القدس.

ورحب خادم الحرمين الشريفين برئيس مجلس إدارة صندوق القدس، وأعضاء مجلسي الإدارة والأمانة العامة لصندوق ووقفية القدس في المملكة.

وأعربوا من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- على مواقف المملكة الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني.

وتسلم خادم الحرمين، من رئيس مجلس إدارة صندوق القدس (درع القدس للانتماء والعطاء)، تقديراً وعرفاناً له -حفظه الله- في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

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