أخبار عاجلة

8 الصبح - الفقرة الإسبوعية مع مذيع الراديو معتز عاطف وما هي إستعدادات السيارة للسفر ؟؟ -
مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

رسالة خطية لخادم الحرمين من رئيس جمهورية القمر.. تسلمها ولي العهد

Google+ Print
رسالة خطية لخادم الحرمين من رئيس جمهورية القمر.. تسلمها ولي العهد رسالة خطية لخادم الحرمين من رئيس جمهورية القمر.. تسلمها ولي العهد

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله ـ من فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمرالمتحدة.

وقام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد معالي نائب رئيس جمهورية القمر المتحدة الأستاذ مستدران عبده خلال استقبال سموه له في ديوان وزارة الداخلية أمس.

ونقل معاليه تحيات وتقدير فخامة الرئيس عثمان غزالي لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، فيما حمله سموه تحياته وتقديره لفخامته.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون بينهما في المجالات كافة.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي وسفير جمهورية القمر المتحدة الحبيب عباس عبدالله.

ولي العهد خلال استقباله نائب رئيس جمهورية القمر المتحدة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية