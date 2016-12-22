وزير الثقافة والإعلام يلتقي نائب رئيس وزراء تركيا والأرياني

التقى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في قصر المؤتمرات بجدة أمس نائب رئيس الوزراء بجمهورية تركيا نعمان كورتلموش، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 11 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات الإعلامية، وطرق تعاطي وسائل الإعلام مع الأحداث الراهنة.

كما التقى د. الطريفي، في قصر المؤتمرات بجدة أمس وزير الإعلام بالجمهورية اليمنية معمر طاهر الارياني، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 11 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة آخر المستجدات الإعلامية، على الساحتين العربية والإقليمية وطرق تعاطي وسائل الإعلام معها.

.. ومستقبلا الأرياني