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ألف وظيفة تنتظر مبتعثي «السياحة والتراث»

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دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الشباب من خريجي الثانوية والبكالوريوس الراغبين في الابتعاث لدراسة تخصصات السياحة والتراث الوطني إلى سرعة التقديم على موقع وزارة التعليم وتسجيل بياناتهم، من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلة الثالثة)، والعمل بعد انتهاء الدراسة في منشآت القطاع الخاص السياحي.

وقال مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في الهيئة ناصر النشمي إن التخصصات المعتمدة لهذا المرحلة لمرحلة الدبلوم هي (إدارة الضيافة، التسويق السياحي، الاستثمار السياحي، الإدارة المالية للضيافة، والمحاسبة السياحية) ولمرحلة البكالوريوس (إدارة العمليات السياحية) ولمرحلة الماجستير (إدارة الموارد الثقافية، إدارة المتاحف وإدارة حماية التراث).

وأهاب بمنشآت القطاع إلى تحديد احتياجاتهم من التخصصات السياحية والتراث الوطني ليتم موائمة توجيه المبتعثين إلى تخصصات سياحية مع حاجة سوق العمل، مشيراً إلى أن الهيئة وقعت اتفاقات تعاون مع عدد من المنشآت السياحية تمكنهم من الاستفادة من مخرجات البرنامج بعد عودتهم من الابتعاث.

ونوه النشمي بنتاج الشراكة والعمل الموحد مع وزارة التعليم من خلال برنامج "وظيفتك وبعثتك"، مشيداً بروح الفريق الواحد التي تجلت في مراحل الإعداد ومن ثم الانطلاقة للبرنامج، والذي يهدف إلى رفع مستوى التأهيل والتدريب للمواطنين، ليتمكنوا من النهوض بالقطاع السياحي بكل كفاءة واقتدار، وليكونوا قادرين على الوفاء بمتطلبات سوق العمل.

يذكر أن مذكرة التعاون الموقعة بين الهيئة ووزارة التعليم منحت الهيئة (1000) مقعد لدراسة التخصصات السياحة موزعة على خمس سنوات بمعدل (200) مقعد كل سنة بدأت العام الماضي (1437هـ) حاثاً من تتوافر فيهم شروط الابتعاث وفق أنظمة وزارة التعليم إلى الاستفادة من هذه المرحلة بالدخول إلى موقع وزارة التعليم "بوابة سفير" والتقديم على الرابط التالي: http://ksp.moe.gov.sa.

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