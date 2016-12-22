أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة صندوق القدس ووزير التعليم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، رئيس مجلس إدارة صندوق القدس منيب رشيد المصري, يرافقه أعضاء مجلسي الإدارة والأمانة العامة لصندوق ووقفية القدس. وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع، متمنياً لهم التوفيق والنجاح فيما يقدمونه ويطرحونه. وعبروا من جانبهم، عن شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على الاستقبال، مؤكدين على مواقف المملكة الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني. حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن تركي الفيصل مستشار سمو رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

كما استقبل أمير الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى يرافقه مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري. وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم في الرياض ومحافظاتها. وأكد سموه اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للتعليم بمجالاته كافة. حضر الاستقبال رئيس مجلس المنطقة المهندس خالد بن عبدالله الربيعة.

.. ومستقبلاً وزير التعليم