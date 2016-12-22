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ولي ولي العهد ورئيس بورصة اليابان يستعرضان مجالات التعاون

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ولي ولي العهد ورئيس بورصة اليابان يستعرضان مجالات التعاون ولي ولي العهد ورئيس بورصة اليابان يستعرضان مجالات التعاون

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض امس، معالي الرئيس التنفيذي لبورصة اليابان الأستاذ اكيرا كيوتا. وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، كما أبدى الجانب الياباني الرغبة بطرح جزء من أسهم أرامكو في السوق اليابانية. حضر اللقاء معالي وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، وعدد من المسؤولين في البورصة اليابانية.

اللقاء استعرض مجالات التعاون والفرص الاستثمارية

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