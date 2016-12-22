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النائب محمود حسين: قرعة علنية لـ571 مستحقا للإسكان الاجتماعى ببورسعيد اليوم

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النائب محمود حسين: قرعة علنية لـ571 مستحقا للإسكان الاجتماعى ببورسعيد اليوم النائب محمود حسين: قرعة علنية لـ571 مستحقا للإسكان الاجتماعى ببورسعيد اليوم

>بورسعيد - محمد عزام

أعلن الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب عن بورسعيد، اليوم الخميس، انطلاق المرحلة الأولى للإعلان عن أسماء 571 مستحقا ممن سيجرى عليهم القرعة العلنية الأولى لتخصيص الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعى.

 

 

وأضاف النائب محمود حسين، في بيان له، أن القرعة العلنية ستتم إجرائها بمركز شباب الزهور فى تمام الساعة 11 صباحًا.

 

 

وأكد حسين، أنه سيتم أيضًا الإعلان عن أسماء 493 من المستحقين الذين سيجرى عليهم القرعة العلنية الثانية يوم الاثنين القادم، كما سيتم تباعا خلال الأسابيع القادمة الإعلان عن أسماء باقى المستحقين وموعد ومكان إجراء القرعة لكل مجموعة من المستحقين للوحدات من المرحلة الأولى.


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