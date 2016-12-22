اليوم.. انطلاق بطولة أحمد علي الدولية لكمال الأجسام برعاية اليوم السابع

كتب ياسمين يحيى و أحمد طارق

تنطلق اليوم بطولة أحمد علي الدولية لكمال الأجسام، والتى تستمر حتى 24 من الشهر الجارى بالصالة المغطاة باستاد القاهرة ، والتى تقام تحت الرعاية الإعلامية لـ "اليوم السابع" وجوائزها تتجاوز مليون و850 ألف جنيه .

يشارك بالبطولة حتى الآن 800 لاعب من أبطال كمال الأجسام، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 1000 بعد أن قامت الشركة المنظمة بمد فترة الاشتراك بالبطولة، إلى اليوم بدلا من الأمس الأربعاء ، حيث كان مقررا غلق باب الاشتراك أمس لكن تم مده الى اليوم الخميس.

من جانبه أكد أحمد على، منظم البطولة، أن هدف المسابقة اكتشاف لاعبين جدد فى اللعبة، والاهتمام بالألعاب الشهيدة التى لا تحظى باهتمام إعلامى بالرغم من وجود مواهب قادرة على تحقيق إنجازات، ولكن عدم توفر الإمكانات يحول دون ذلك.

وأضاف علي أن البطولة هدفها دعم الألعاب الشعبية فى ظل دراسة وزارة الشباب والرياضة إيقاف الدعم عن تلك الاتحادات الرياضية.

ورصدت الشركة المنظمة لبطولة أحمد علي الدولية مكافآت للفائزين مقدارها مليون و850 ألف جنيه ، خاصة وأن المنافسة ستكون فى ثلاث ألعاب هى القوة البدنية وكمال الأجسام والفيزيك ، وسيحصل من المركز الأول حتى السادس فى كل لعبة على مكافآت مالية ، وسيكون نصيب المركز الأول 40 ألف جنيه ، والمركز الثانى 20 ألف جنيه ، والثالث 10 آلاف جنيه ، والرابع 5 آلاف جنيه ، والخامس 3 آلاف جنيه ، والمركز السادس 1000 جنيه ، على أن يتم اختيار بطل الأبطال من خلال البطولة بالكامل ، وسيحصل على مكافأة قدرها 100 ألف جنيه.