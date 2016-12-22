إيناس الدغيدى: أنا على طريق الاعتزال.. وآخر عمل لى سيكون قصة حياتى

الإسكندرية - هناء أبو العز

قالت المخرجة إيناس الدغيدى، إن تصريحاتها الجريئة تقصد بها استفزاز الأفكار المتطرفة والجماعات الإرهابية الظلامية، مشيرة إلى حاجة كبار الفنانين والمخرجين والشخصيات العامة لإعلان أفكار ترفض التطرف والتشدد الدينى.

وأضافت الدغيدى، فى لقائها مساء الأربعاء، بجمعية فنانى ومبدعى الإسكندرية، وبحضور الفنان سمير صبرى، أن القضايا الجدلية فى السينما غير موجودة، لأن السينما هى أيضًا غير موجودة، فحتى قصص الحب اختفت، وأصبحت أفلام السبكى بلغة ولهجة غريبة على المجتمع المصرى، قائلة إن العشوائيات التى تظهر فى أفلامه لا علاقة لها بالناس الغلابة الطيبة، وإنما هم ناس مغيبة من المخدرات.

وأوضحت المخرجة إيناس الدغيدى، أن السينما ليست كما الإعلام يعلن نشرة أخبار، وليس عليها أن تعبر عن الأوضاع الحالية فى وقتها لأننا بحاجة إلى أن نهرب من الواقع والتطرف والإرهاب، فى حكايات وقصص رومانسية.

وأكدت الدغيدى، أنها على طريق اعتزال الإخراج، قائلة: آخر عمل نفسى أقوم به هو قصة حياتى، لأن السينما لعبت دورًا كبيرًا فى تغيير شخصيتى، بالإضافة إلى مقابلتى لبعض الشخصيات السياسية والأدبية والاجتماعية.