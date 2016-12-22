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منة فضالي تركت كريم عبد العزيز من أجل محمد رمضان

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الأربعاء 21-12-2016 18:16

انتهى أخيراً سر اعتذار الفنانة منة فضالي عن عدم المشاركة مع النجم كريم عبد العزيز بمسلسل "الزيبق" ورفض بطولة مسلسل "فوبيا" أمام النجم خالد الصاوي، بعدما تبين أن النجمة تخوض مفاوضات للمشاركة بسباق رمضان 2017 مع الأسطورة محمد رمضان بمسلسله الجديد "مرزوق وإيتو".

منة كانت مشاركة أساسية بأغلب أعمال كريم عبد العزيز الدرامية، وتوقع الجميع أن تشاركه ملحمة "الزيبق"، وتم ترشيحها بالفعل واعتذرت مع تقديم أمنياتها بالتوفيق لكل فريق العمل، ثم عرض عليها بطولة مسلسل "فوبيا" أمام المتألق خالد الصاوي واعتذرت أيضاً، وتوقع الجميع أنها ستخلد للراحة بعد معاناة تصوير الجزء الرابع والأخير من مسلسل "سلسال الدم" خاصة وأنها شاركت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي رحلاتها المتتالية مؤخراً للاستجمام بالعواصم الأوروبية.

ولكن منة باغتت الجميع وكشفت بالأمس عن نجاح مفاوضات مشاركتها النجم محمد رمضان بطولة مسلسل "مرزوق وإيتو" المقرر عرضه بماراثون دراما رمضان 2017 من تأليف عمرو محمود ياسين واخراج طارق رفعت.

منة تراهن على النجاح مع "الأسطورة" محمد رمضان فهل تندم على مغادرتها بطولة "الزيبق"؟ الإجابة سنعرفها رمضان القادم.

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سيدتي