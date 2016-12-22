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ما الرسالة التي وجهها سعد المجرد للفنانين؟

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الأربعاء 21-12-2016 22:56

نشر مصمم الأزياء وصديق الفنان سعد المجرد، عصام وشمة، رسالة من والديّ سعد، الفنانة نزهة الركراكي والمطرب البشير عبدو، إلى الجسم الإعلامي الذي يهتم بقضية إبنهما، أكدا فيها أن لا أحد له الحق أن يتحدث باسم سعد المجرد سوى شخصين اثنين: "هما وكيلا أعماله، رضا البرادي، وكريم أبي ياغي"، وذلك بهدف تجنب المغالطات وسوء الفهم.

عصام وشمة أكد عبر مقطع الفيديو نفسه، أن سعد ووالديه يقدمون شكرهم لجميع الفنانين الذين عبروا عن تضامنهم سواء عن طريق زيارتهم لوالديه أو الاتصال بالهاتف أو غيره، وزاد وشمة أن قضية سعد المجرد ستكون إن شاء الله مجرد سحابة صيف فقط، خاتما قوله بهاشتاغ" كلنا سعد لمجرد".

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سيدتي