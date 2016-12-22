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حظك اليوم برج العقرب الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أنت عرضة للإصابة بالبرد فخذ حذرك

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حظك اليوم برج العقرب الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أنت عرضة للإصابة بالبرد فخذ حذرك حظك اليوم برج العقرب الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أنت عرضة للإصابة بالبرد فخذ حذرك

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج المعروف بقوة ملاحظته وطابعه العملى ونشاطه الشديد، ولكن يعيبه أنه مناور دائمًا وغيور وقد يصل الأمر إلى حد الوسواس.

 

 

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني:

 

يجب أن تحتفظ بهدوئك بشدة اليوم، خاصة أن بعض الأمور فى العمل قد تثير حفيظتك وحاول ألا تكون هجوميًا تجاه أى شخص فى العمل اليوم، وأن تخرج غصبك فى وقت لاحق بطريقة غير ضارة.

 

 

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

 

فى الآونة الأخيرة كنت أهملت جميع أنواع العلاقات فى حياتك ولكن يجب أن تنتبه لما حدث قبل فوات الأوان قبل أن تتسع الهوة بينك وبين المحيطين بك، وخاصة شريك حياتك الذى طال احتماله لك.

 

 

برج العقرب على الصعيد الصحي:

 

أنت أكثر عرضة هذه الأيام للبرد والسعال، خذ الاحتياطات اللازمة من حيث النظافة الشخصية وغسل اليدين فى كثير من الأحيان خاصة قبل تناول الطعام ويفضل أن تأخذ أية أدوية وقائية.

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

 

يمكن أن تتقدم رغم محدودية الموارد التى تعانى منها هذه الأيام، هذه الفكرة تشغلك بشكل كبير هذه الأيام وتتأكد من صحتها هذه الأيام، خاصة أن لديك ميل نحو العمل الجاد وتحمل المسؤوليات.


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مصر 365

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