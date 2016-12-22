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حظك اليوم برج الجدى الخميس 22/12/0216 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدى الخميس 22/12/0216 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدى الخميس 22/12/0216 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها أنهم شخصيات قيادية حازمة يمتلكون الكفاءة على تصحيح الأوضاع الخاطئة.

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

لحظات رومانسية تقضيها إلى جوار الحبيب اليوم، بعد كل الأحداث السيئة التى مرت على العلاقة، أنت الآن قادر على الحفاظ عليها من جديد وكذلك الشعور بالرضا اتجاه الشريك

 

الجدى على الصعيد المهنى ..

تطورات جديدة حدثت فى مجال العمل، كذلك سفر لك خلال الأسابيع المقبلة إلى بلد أوروبى، فى رحلة عمرة قصيرة ولكنها مربحة للغاية على مستوى حياتك المهنية، استغل الظرف جيدًا.

 

برج الجدى على الصعيد الصحى..

الفترة الماضية وما مر بها من أحداث كان مرهق لك للغاية، عليك أن تهتم بأوضاعك الصحية أكثر من ذلك، وتذهب إلى الطبيب الخاص بك حتى تحصل على النصيحة التى من شأنها أن تعيد إليك رشاقتك من جديد.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة على المستويات المهنية والصحية لكن بالنسبة للحياة العاطفية ستتراجع نوعاً ما.


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مصر 365

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