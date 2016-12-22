أخبار عاجلة

8 الصبح - الفقرة الإسبوعية مع مذيع الراديو معتز عاطف وما هي إستعدادات السيارة للسفر ؟؟ -
مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل الخميس 22/12/2016 على الصعيد العملى والصحى والمهنى

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل الخميس 22/12/2016 على الصعيد العملى والصحى والمهنى حظك اليوم برج الحمل الخميس 22/12/2016 على الصعيد العملى والصحى والمهنى

>

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها التحمل والصبر، أما فيما يخص علاقتهم بالأصدقاء فهم أوفياء من الدرجة الأولى.

 

 

 

على الصعيد المهنى:

 

تبذل كثير من المجهود فى العمل، سينعكس عليك هذا بشكل إيجابى خلال الأيام المقبلة، ستحصل على ترقية من مديرك فى العمل نظير الجهد الذى بذلته مؤخرًا، لا تتعجل الأمور حتى تحقق أحلامك المهنية.

 

 

 

على الصعيد العاطفى..

 

التجاهل لشريك الحياة لن يساعدك على حل المشاكل التى تمر بها خلال هذه الفترة، حاول أن تتبع معه أسلوب الحوار، كما أن هناك الكثير من الطرق الأخرى التى تساعدك على حل المشاكل بشكل أفضل.

 

 

 

على الصعيد الصحى..

 

حاول أن تهتم بصحتك قدر الإمكان، التدخين عادة سيئة يجب أن تتوقف عنها فوراً حتى لا تسبب لك الأمراض، كذلك يفضل أن تتبع نظام غذائى يناسبك وضعك الصحى الحالى.

 

 

 

توقعات علماء الفلك..

 

تتخذ قرارات هامة فى حياتك خلال هذه الفترة ، أهمها مواجهة مشكلاتك بقوة وعدم الاستسلام لها وعدم جعلها مؤثرة على عملك بشكل كبير.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى