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حظك اليوم برج الدلو الخميس 22-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 22-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الخميس 22-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز مواليده بالحدس القوى لدرجة ملفتة وتقديس الصداقة وتقديم الدفعة الإيجابية للأصدقاء، ويعيبه أنه يتمسك برأيه فى النقاشات بشدة حتى لو شعر أنه على خطأ ونادرا ما يعترف بخطأه.

 

 

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

 

العلاقات فى مجال العمل تساعدك كثيرًا فى الحصول على فرص كثيرة أكثر أهمية من العمل الحالى الخاص بك، استثمر كل من حولك حتى تتقدم فى حياتك المهنية.

 

 

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

 

أنت مثال جيد لشريك الحياة، تقدم إلى الحبيب كل ما يتمناه من حب واهتمام وتقدير، كما أنه من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة أفضل لكما على مستوى العلاقة العاطفية.

 

 

برج الدلو على الصعيد الصحي:

 

حياتك الصحية مُهملة للغاية، يحب أن تستمع إلى نصائح الأطباء وتفقد بعض الوزن حتى لا تؤذى نفسك وتصاب بأمراض السمنة الشهيرة.

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

 

يتوقع لك علماء الفلك اليوم أنباءً طيبة من المؤكد أنها تجلب لك الابتسامة وربما حتى تبكى من شدة الفرح ومن المتوقع أن تكون ذات صلة بالأهل وألأصدقاء ولكن فى خضم هذه السعادة لا تنس الالتفات لصحتك.


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مصر 365

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