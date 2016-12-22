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حظك اليوم برج السرطان الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على العقبات

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حظك اليوم برج السرطان الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على العقبات حظك اليوم برج السرطان الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على العقبات

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من الأبراج المائية، فمولود برج السرطان غامض ومتعدد المواهب، ويقدم "اليوم السابع" لمواليد برج السرطان على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

 

 

حظك اليوم السرطان على الصعيد المهنى :

 

التجارب العملية التى تخوضها ستزيد اليوم ويجب الاستفادة من هذا وتشجيع الآخرين لتحصل على دعمهم وقت الحاجة.

 

 

السرطان على الصعيد العاطفى :

 

تستطيع أن تضع حداً للماضى وتبدأ حياة جديدة فيمكنك الآن المضى قدما نحو حياة جديدة.

 

 

السرطان على الصعيد الصحى :

 

الآن لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات والتحديات وقد تلجأ إلى استهلاك الوجبات المفضلة التى سبق وأعددتها.

 

 

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

 

يشير الفلك إلى عوائق غير متوقعة تأتى فى مسارك الخاص، فقد تتعرض لاضطرابات تكون عقبة تؤثر على انتاجيتك ومزاجك وقد يصل الامر إلى توقف مشروع خاص بك.


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مصر 365

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