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حظك اليوم برج القوس الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. عليك استشارة شخص قريب للنهوض بحياتك

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حظك اليوم برج القوس الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. عليك استشارة شخص قريب للنهوض بحياتك حظك اليوم برج القوس الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. عليك استشارة شخص قريب للنهوض بحياتك

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برج القوس من الأبراج النارية التى تتسم بالاندفاع بعض الشىء والطموح الكبير، ويقدم "اليوم السابع" لمواليد برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

 

 

حظك اليوم القوس على الصعيد المهنى :

 

اتسم سلوكك بالتردد الفترة الماضية ولكن قد حان الوقت باتخاذ اجراءات والتخلى عن هذا الموقف إلى الأبد، وعليك اللجوء لاستشارة شخص قريب للنهوض بحياتك العملية والمهنية.

 

 

القوس على الصعيد العاطفى :

 

 النظام الشمسى والكواكب يجلب الشعور بالبريق فى برجك فتحب بشكل مريح وتشعر الحبيب بأهميته.

 

 

القوس على الصعيد الصحى :

 

من الضرورى أن تنظم نظام غذائى خاص بك لتقوية مناعتك وحتى لا تكون عرضة للحساسية، فاحرص على تناول أطعمة غنية بالفيتامينات لحماية صحتك.

 

 

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة:

 

فى حين يشير اليوم إلى التمتع سيكون من الحكمة أن تأخذ بعض الوقت فى الصباح لانجاز المهمات المعلقة وتضبط وتنسق الجدول الزمنى الخاص بك مع أفراد الأسرة والزملاء، فيمكنك أيضاً الحصول على بعض الأخبار الجيدة اليوم.


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مصر 365

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