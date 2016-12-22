اليوم محاكمة خادمة سرقت مجوهرات بـ3 ملايين جنيه من شقة رجل أعمال بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

تنظر محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس أولى جلسات محاكمة خادمة بتهمة سرقة نصف مليون جنيه ومجوهرات تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه، من شقة تعمل فيها خاصة برجل أعمال.

وكان المستشار هشام هدية وكيل أول نيابة مدينة نصر، أمر تحت إشراف المستشار أحمد لبيب رئيس النيابة، بتحويل الخادمة للمحاكمة العاجلة. وكشفت تحقيقات النيابة بسكرتارية على متولى، عن أن الخادمة أردنية الجنسية تعمل لدى رجل الأعمال "السيد ش" استغلت تواجدها بمفردها داخل شقته فى مدينة نصر، وسرقت منه مجوهرات والأموال.

بالقبض على المتهمة أدلت باعترافات تفصيلية حيث قالت إنها سرقت الأموال والمجوهرات من شقة المجنى عليه "كرها" فى زوجته التى تعاملها بشكل سيئ، مشيرة إلى أن ابنها الصغير قال لها: "ماما بتقول إنك حرامية"، ما أثار غيظها، وقررت سرقتها، وأخفت المسروقات فى شقة بالمرج فأمرت النيابة بحبسها وأحالتها للمحاكمة العاجلة.