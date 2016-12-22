أخبار عاجلة

8 الصبح - الفقرة الإسبوعية مع مذيع الراديو معتز عاطف وما هي إستعدادات السيارة للسفر ؟؟ -
مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

"3 قرارات" مثيرة لمرتضى منصور بشأن لقاء القمة

Google+ Print
"3 قرارات" مثيرة لمرتضى منصور بشأن لقاء القمة "3 قرارات" مثيرة لمرتضى منصور بشأن لقاء القمة

>كتب أحمد طارق

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه تحدث هاتفياً مع المهندس هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أمس الثلاثاء، بشأن مباراة القمة مع الأهلى، المقرر لها 29 ديسمبر الجارى ضمن مواجهات الأسبوع الـ 17 للدورى.

 

وأوضح مرتضى خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار" عبر شاشة "أون سبورت" أنه أبلغ رئيس الجبلاية بموافقته على إدارة لقاء القمة بحكام مصريين، لتدعيمهم، بالاضافة إلى موافقته على إقامة اللقاء على استاد برج العرب بدلاً من بترو سبورت إذا كان الأمر بسبب التداعيات الأمنية، فضلاً عن موافقته على تأجيل المباراة لبعد بطولة أمم أفريقيا بناءاً على رغبة الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب.

 

وأضاف مرتضى منصور، أن موافقته على تلك التعديلات جاءت من أجل المصلة العامة، قائلاً: "الزمالك لا يأتى بلى الذراع، ومن مصلحتنا أن تقام المباراة فى موعدها والفريق منتعش ويعيش حالة من الانسجام، لكن إذا كانت مصلحة فى التأحيل فسنوافق على الفور".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق