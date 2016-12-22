"3 قرارات" مثيرة لمرتضى منصور بشأن لقاء القمة

كتب أحمد طارق

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه تحدث هاتفياً مع المهندس هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أمس الثلاثاء، بشأن مباراة القمة مع الأهلى، المقرر لها 29 ديسمبر الجارى ضمن مواجهات الأسبوع الـ 17 للدورى.

وأوضح مرتضى خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار" عبر شاشة "أون سبورت" أنه أبلغ رئيس الجبلاية بموافقته على إدارة لقاء القمة بحكام مصريين، لتدعيمهم، بالاضافة إلى موافقته على إقامة اللقاء على استاد برج العرب بدلاً من بترو سبورت إذا كان الأمر بسبب التداعيات الأمنية، فضلاً عن موافقته على تأجيل المباراة لبعد بطولة أمم أفريقيا بناءاً على رغبة الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب.

وأضاف مرتضى منصور، أن موافقته على تلك التعديلات جاءت من أجل المصلة العامة، قائلاً: "الزمالك لا يأتى بلى الذراع، ومن مصلحتنا أن تقام المباراة فى موعدها والفريق منتعش ويعيش حالة من الانسجام، لكن إذا كانت مصلحة المنتخب فى التأحيل فسنوافق على الفور".