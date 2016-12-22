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حظك اليوم برج العذراء الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تنتظرك مفاجأة من شريك حياتك

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حظك اليوم برج العذراء الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تنتظرك مفاجأة من شريك حياتك حظك اليوم برج العذراء الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تنتظرك مفاجأة من شريك حياتك

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يعرف عنه الاتزان النفسى والصحى والكفاءة الشديدة وصفاء الذهن، بالإضافة إلى العقلانية والتمسك بالواقع ولك يعيبه كثرة الجدال.

 

 

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:

 

أدائك اليوم فى العمل استثنائى، ومن المحتمل أن تتمتع بالثناء والانتباه من رئيسك فى العمل اليوم، ومن الممكن أن يثير هذا غيرة زملائك وحسدهم وهو ما قد يؤثر على مزاجك فى العمل، وسيكون أصعب تحدى بالنسبة لك هو أن تتعامل مع هذه الغيرة دون التأثر بها بشكل سلبي.

 

 

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

 

شريك حياتك قد يفاجئك اليوم، ويضع نهاية لما تشعر به من شوق ووحدة بعد انشغاله عنك لأيام طويلة فى الماضى، إذا كنت تريد أن تأخذ خطوة للأمام فى علاقتك العاطفية ستتمكن من هذا ولكن اسأل شريك حياتك فى البداية لأن هذا يجب أن يكون متبادلا.

 

 

برج العذراء على الصعيد الصحي:

 

إذا كنت منتبها لصحتك فستستمتع اليوم بيوم ممتاز حاول أن تتجنب الأطعمة السريعة رغم الإغراءات التى تصادفك فى طريقك، وقد تحتاج جهدا كبيرًا للتخلى عن عاداتك الغذائية السيئة.

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

 

تشعر بالثقة بنفسك تمنحك الطاقة اللازمة لإكمال المشاريع التى لم تتم أبدًا فى حياتك، ورغم ظهور بعض العقبات فى طريقك إلا إنها لن تتمكن من عرقلتك.


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مصر 365

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