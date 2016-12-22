أخبار عاجلة

8 الصبح - الفقرة الإسبوعية مع مذيع الراديو معتز عاطف وما هي إستعدادات السيارة للسفر ؟؟ -
مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. استغل مهاراتك فى الاتصال قدر الإمكان

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. استغل مهاراتك فى الاتصال قدر الإمكان حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. استغل مهاراتك فى الاتصال قدر الإمكان

>

نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الهوائى صاحب الشخصية المرحة الممتلئة بالحيوية ولكن يعيبه كما هو معروف التقلب والأنانية.

 

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تحتاج إلى الاستفادة بشكل قوى بمهاراتك فى الاتصال والتفاوض فى مكان عملك، ويجب أن تحرص على عدم الشكوى بصوت عال أو التحدث مع احد المحيطين بك بضجر أو شكوى، وبدلاً من ذلك كن لبقًا ودبلوماسيًا لتحقق الاستفادة القصوى من وضعك الحساس فى العمل.

 

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

هناك علاقة جديدة واعدة تتطور فى حياتك اليوم بالنسبة لغير المرتبطين من أبناء هذا البرج، أما الأشخاص المرتبطين بعلاقة عاطفية فمن المحتمل أن تواجه علاقتهم مشكلة كبيرة ومن الضرورى أن يأخذوا خطوة إلى الوراء.

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

تتناول طعام غير صحى وتاكل فى الكثير من الأحيان خارج المنزل، وهو ما يجعل معدتك تضج بالشكوى اليوم، وتشعر بألم فحاول أن تأخذ الأمر ببساطة وأن تتناول الطعام البسيط والمنزلى وأن تزيد كمية الماء فى نظامك الغذائي.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

تشير مواقع الكواكب إلى عوائق غير متوقعة يمكن أن تنشأ فى مسارك الآن على الرغم من أن الأيام القليلة الماضية كانت الأمور فيها سلسة للغاية، ولكن اليوم سيتغير الأمر وتظهر عقبات كثيرة فى طريقك.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى