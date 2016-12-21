اختيار «صاحبة السعادة» كأفضل برنامج جماهيرى للعام الثالث على التوالى

حصل برنامج “صاحبة السعادة” على جائزة “دير جيست”، كأفضل برنامج جماهيرى خلال عام 2016، وهو البرنامج الذى تقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس على قناة CBC، متفوقًا على كل البرامج التي نافستها خلال استفتاء المجلة الشهيرة.

وقد نجح البرنامج في الحصول على الجائزة للعام الثالث على التوالي، حيث كان قد حصل على نفس الجائزة عامي 2014 و2015، ومن المقرر أن تتسلم الفنانة إسعاد يونس الجائزة في الحفل السنوي، الذي تقيمه مجلة الدير جيست، يوم الجمعة المقبل، في حفل كبير يقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

ويذكر أن، برنامج “صاحبة السعادة” قد في تحقيق نجاحًا كبيرًا في مصر والوطن العربي منذ بداية موسمه الأول، حيث قدمت الفنانة إسعاد يونس برنامج أسرى اجتماعي، ذو نكهة مختلفة كانت الأسرة المصرية تبحث عنها، وقدمت خلال البرنامج مجموعة من الحلقات المنوعة المختلفة، منها ما هو حوارى مع كبار نجوم الفن سواء من الجيل الحالى، أو من نجوم التسيعينات، كما قدمت حلقات متنوعة من النجوم الشباب، وحلقات أخرى اعادت من خلالها الجمهور الى ذكريات الزمن الجميل.