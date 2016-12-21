أخبار عاجلة

8 الصبح - الفقرة الإسبوعية مع مذيع الراديو معتز عاطف وما هي إستعدادات السيارة للسفر ؟؟ -
مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سلطات المطار تمنع دبلوماسيًا أمريكيا من دخول البلاد

Google+ Print
سلطات المطار تمنع دبلوماسيًا أمريكيا من دخول البلاد سلطات المطار تمنع دبلوماسيًا أمريكيا من دخول البلاد

>كتب محمد طنطاوى

منعت السلطات المعنية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، دبلوماسيًا أمريكيًا من دخول البلاد لعدم حصوله على تأشيرة مسبقة، وبعد إخطار السلطات المعنية وإطلاعها على الواقعة لاتخاذ القرار.

 

 

وأفاد مصدر مطلع، أن دبلوماسيا أمريكيا يعمل فى سفارة بلاده بنيروبى وصل القاهرة وعند إنهاء إجراءات وصوله تبين عدم حصوله على تأشيرة مسبقة لدخول البلاد.

 

 

وأوضح المصدر، أنه تم التواصل مع  السلطات الدبلوماسية المختصة والتى أمرت برفض دخوله تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وغادر القاهرة مرة أخرى بعد اطلاعه بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن من السلطات المصرية.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365