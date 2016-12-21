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مقتل 7 مهاجرين وإنقاذ 300 آخرين في مياه المتوسط

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مقتل 7 مهاجرين وإنقاذ 300 آخرين في مياه المتوسط مقتل 7 مهاجرين وإنقاذ 300 آخرين في مياه المتوسط

مهاجرين

(أ.ش.أ)

أعلنت قوات خفر السواحل الإيطالية أنها عثرت، اليوم، على 7 جثث لمهاجرين خلال أربع عمليات إغاثة، بينما أنقذت حوالي 300 شخص في مياه المتوسط.

وذكر خفر السواحل الإيطالي، وفقًا لقناة “روسيا اليوم”، مساء اليوم، أن إحدى سفن البحرية الإيطالية وسفينتين قاطرتين ملكية خاصة: وقاربين لخفر السواحل شاركت في إنقاذ المهاجرين المتواجدين على متن مركب صغير: وثلاثة قوارب مطاطية: موضحة أنه تم العثور على جثث الضحايا السبع على متن أثنين منها.

ونجح خفر السواحل الإيطالية في إنقاذ حوالي 180 ألف مهاجر في مياه البحر المتوسط: منذ بداية هذا العام، فيما غرق في البحر نحو 4800 آخرين.

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