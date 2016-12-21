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«بوتين» يطالب بتوفير مستوى أعلى من التأمين للسفراء الروس في عدد من الدول

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«بوتين» يطالب بتوفير مستوى أعلى من التأمين للسفراء الروس في عدد من الدول «بوتين» يطالب بتوفير مستوى أعلى من التأمين للسفراء الروس في عدد من الدول

بوتين_أردوغان

 

(أ.ش.أ)

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، بتوفير مستوى أعلى من التأمين للسفراء في دول معينة، وذلك بعد مقتل أندريه كارلوف السفير الروسي في تركيا أندريه، أمس الأول، برصاص شرطي تركي أثناء حضوره حفل افتتاح لمعرض للصور بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال بوتين، تعليقًا على التساؤلات حول مستوى الحماية التي كانت متوفرة للسفير الروسي بأنقرة، إنه كان ثمة قاعدة شائعة يعمل بموجبها الحرس المسلح داخل السفارة، ولكن لا يخرجون بالأسلحة، وهذه هي المشكلة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “تاس”.

وأضاف بوتين، أن الأمر ليس متعلقًا بتركيا، مشيرًا إلى أن المشكلة نفسها موجودة في معظم الدول، ملمحا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاقيات بشأن توفير مستوى أعلى لتأمن السفراء في عدد من الدول.

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