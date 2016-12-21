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جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربى

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جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربى جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربى

>كتب عمرو جاب الله

ينشر "اليوم السابع" جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، التى أقيمت مساء اليوم، على استاد السلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الأول والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 31 نقطة ويقفز للمركز الثالث بدلاً من الرابع.

 يتربع الأهلى على صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة فيما عزز المقاصة احتلاله المركز الثانى برصيد 37 نقطة وله مباراة مؤجلة بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.


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