الزمالك يرحب بتأجيل لقاء القمة

كتب أحمد توفيق

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن إجراء مكالمة هاتفية بهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة فى الساعات الأخيرة، قائلاً: "أبلغته بترحيبي بتأجيل القمة إذا ما أرادوا ولا مانع لدينا من استقدام حكام مصريين أو حتى نقل المباراة إلى برج العرب".

يُذكر أن الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب قد طلب من قبل تأجيل قمة الدور الأول المقرر لها 29 ديسمبر الجارى، وذلك للاستعداد لأمم أفريقيا بالجابون 2017 إلا أن الزمالك قد رفض الطلب، وكذلك اتحاد الكرة قبل أن يعلن رئيس قلعة ميت عقبة أن الموقف النهائى تم إبلاغ رئيس الجبلاية به فى الساعات الأخيرة.