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روسيا تدعو السعودية للتحالف مع موسكو وإيران لتسوية الأزمة السورية

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روسيا تدعو السعودية للتحالف مع موسكو وإيران لتسوية الأزمة السورية روسيا تدعو السعودية للتحالف مع موسكو وإيران لتسوية الأزمة السورية

ارشيفية

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، ؛ للانضمام إلى الجهود التي تبذلها موسكو وطهران وأنقرة في مجال تسوية الأزمة السورية.

وقال تشوركين، خلال مقابلة مع قناة «روسيا 24»، اليوم الأربعاء، تعليقا على البيان الروسي التركي الإيراني المشترك، الذي صدر أمس الثلاثاء، نتيجة الاجتماع بين وزراء الخارجية والدفاع للدول الثلاث في موسكو، والخاص بسبل تسوية الأزمة السورية: «من المهم للغاية أن هذا البيان يتضمن دعوة الدول الأخرى، التي تتمتع بالنفوذ على الأرض، للانضمام إلى بذل مثل هذه الجهود، في مجال التسوية السياسية للأزمة عبر إجراء المفاوضات الشاملة».

وشدد المندوب الروسي، في هذا السياق، على بالغ أهمية اتخاذ السعودية لموقف مشابه، لموقف روسيا وإيران وتركيا، وإطلاقها العمل في هذا الاتجاه.

كما أكد المندوب الروسي أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، نسق مع فريق الرئيس الأمريكي ، دونالد ، موعد المفاوضات السورية.

وأوضح تشوركين: إن المفاوضات ستجري على الأرجح، في 8 فبراير من العام القادم.

وقال تشوركين: قرار مجلس الأمن بشأن حلب لا ينص على تشكيل بعثة خاصة للمراقبة، والأهم هو تنسيق العملية مع موسكو ودمشق.

وأضاف: من الممكن أن يتمثل الأمر في عملية بسيطة، خاصة بقيام الموظفين الأمميين بزيارات دورية إلى هذه الأحياء في حلب الشرقية أو تلك.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى الإثنين قرارا بشأن نشر مراقبين أمميين في مدينة حلب السورية؛ لمتابعة إجلاء باقي المسلحين والمدنيين من المدينة.

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