أخبار عاجلة

8 الصبح - الفقرة الإسبوعية مع مذيع الراديو معتز عاطف وما هي إستعدادات السيارة للسفر ؟؟ -
مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وضع تمثالين لعبد الناصر والسادات ببورسعيد في الذكرى الـ60 للعدوان الثلاثي

Google+ Print
وضع تمثالين لعبد الناصر والسادات ببورسعيد في الذكرى الـ60 للعدوان الثلاثي وضع تمثالين لعبد الناصر والسادات ببورسعيد في الذكرى الـ60 للعدوان الثلاثي

الزعيم عبد الناصر والسادات

(أ.ش.أ)

وضع حي الشرق بمحافظة بورسعيد، تمثال للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، على النصب التذكاري بالميدان المواجة لمبنى محكمة بورسعيد الابتدائية، وحديقة ميدان الشهداء، وذلك استعدادًا لافتتاحه رسميًا في احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بعد غد الجمعة، في الذكرى الـ60 للعدوان الثلاثي.

وقالت رئيس حي الشرق المهندسة عزه الزغبي، في تصريح، مساء اليوم، إن التمثال يبلغ طوله 4.57 متر، وصنع من الفايبر الزجاجي، ودهن بالبرونز، وتم وضعه على 3 قواعد ليصل الطول النهائي للتمثال إلى 11 مترًا، وذلك تحت إشراف إدارة المتاحف بالقوات المسلحة.

كما لفتت الزغبي، إلى أنه تم أيضا الانتهاء من تجميل ميدان السكة الحديد وتشطيبه وتزيينه بتمثال آخر للرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا