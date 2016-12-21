وضع تمثالين لعبد الناصر والسادات ببورسعيد في الذكرى الـ60 للعدوان الثلاثي

(أ.ش.أ)

وضع حي الشرق بمحافظة بورسعيد، تمثال للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، على النصب التذكاري بالميدان المواجة لمبنى محكمة بورسعيد الابتدائية، وحديقة ميدان الشهداء، وذلك استعدادًا لافتتاحه رسميًا في احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بعد غد الجمعة، في الذكرى الـ60 للعدوان الثلاثي.

وقالت رئيس حي الشرق المهندسة عزه الزغبي، في تصريح، مساء اليوم، إن التمثال يبلغ طوله 4.57 متر، وصنع من الفايبر الزجاجي، ودهن بالبرونز، وتم وضعه على 3 قواعد ليصل الطول النهائي للتمثال إلى 11 مترًا، وذلك تحت إشراف إدارة المتاحف بالقوات المسلحة.

كما لفتت الزغبي، إلى أنه تم أيضا الانتهاء من تجميل ميدان السكة الحديد وتشطيبه وتزيينه بتمثال آخر للرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.