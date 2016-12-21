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«التموين»: الزيوت واللحوم الحية تكفينا حتى يونيو2017

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«التموين»: الزيوت واللحوم الحية تكفينا حتى يونيو2017 «التموين»: الزيوت واللحوم الحية تكفينا حتى يونيو2017

اللواء محمد مصيلحى وزير

 

أكد وزير التموين، محمد على مصيلحى، أن الزيوت تكفى حتى يونيو 2017، حيث وصل إلى ميناء الإسكندرية باخرة تحمل 30 الف طن زيت صويا، وأخرى تحمل 5250 طن عباد شمس، مضيفًا أنه سيصل خلال الأيام القادمة 3 سفن تحمل نحو 20 الف طن عباد شمس و30 ألف طن زيت صويا.

وأوضح مصيلحى، أنه جارى شحن 75 الف طن أرز من الهند سبق التعاقد عليها من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، واشار إلى أن الدواجن المستوردة والمحلية تكفى لمدة 10 أشهر، وأن اللحوم المجمدة تكفى لمدة 5 شهور، فيما تكفى اللحوم الحية حتى أخر يونيو من العام المقبل، وذلك خلال الاجتماعا الوزاري، الذى عقد مساء اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لبحث استكمال الإجراءات الخاصة بتنقية وتحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين.

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