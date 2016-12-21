نشرة ONA| غدًا..أولى حلقات «Arab Casting»..تكريم تامر بشير..فريق شوبير يوضح حقيقة مكالمة رمضان صبحي

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

تبدأ أولى حلقات برنامج «Arab Casting» مباشر غدًا الخميس، على قناة ON.E..للمزيد

تعرض قناة دريم، الأحد المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً، على شاشتها، الفيلم التسجيلي الخاص ” حكاية حلم” بمناسبة مرور 15 عامًا على انطلاقها..للمزيد

ألقى الإعلامي تامر بشير، اليوم، محاضرة عن مسئولية الجميع تجاه الأزمة المرورية التي تشهدها مصر وخاصة القاهرة، وذلك ضمن فعاليات الندوة التي أقيمت تحت رعاية اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بأكاديمية الشرطة..للمزيد

أصدر فريق عمل برنامج ” مسا مصر” من تقديم الكابتن أحمد شوبير، على راديو مصر، بيانًا لتوضيح حقيقة المكالمة المفبركة من اللاعب رمضان صبحي..للمزيد

يحل المخرج ياسر سامى، الليلة، ضيفًا على برنامج “أفصل وأسمع” على الراديو 9090 مع الإعلامى فادى إبراهيم..للمزيد