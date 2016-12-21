مجلس الأمن يعتمد قراراً حول سوريا قدمته مصر وإسبانيا ونيوزيلاندا

اعتمد مجلس الأمن اليوم القرار الذى تقدمت به مصر وإسبانيا ونيوزيلاندا والذى يتضمن التجديد السنوى لمنظومة دخول المساعدات الإنسانية للشعب السورى.

وقال السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر متمسكة بنهجها بمجلس الأمن من خلال المبادرة أو الدعم لأى تحرك يستهدف مصلحة الشعب السورى الشقيق بعيداً عن المصالح والمواءمات السياسية، مؤكداً أن مصر ستستمر فى استغلال رصيدها السياسى لدى الأطراف الدولية الكبرى والإقليمية والداخلية فى سوريا للتوصل لتسوية نهائية، مشيراً إلى تصويت مصر لصالح مشروعات القرارات التى لم تمر بمجلس الأمن بسبب الاستقطاب الحاد والتى كانت تستهدف التهدئة، كما استذكر المبادرة التى سبق أن طرحتها مصر من خلال مشروع قرار لوقف إطلاق النار فى حلب وإدخال المساعدات للمدينة .