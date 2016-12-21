«إسكان النواب»: لا يمكن التلاعب بملف الدواء لأنه قضية أمن قومى

طالب النائب يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة ووزارة الصحة، بالعمل سريعًا على إنهاء أزمة الدواء بعد تفاقم أزمتها طيلة الشهور الماضية، بعد ارتفاع أسعار الصرف وتحرير سعره مع عدم وجود رقابة على الأسعار ومراقبة الأسواق.

وقال المغازى، فى بيان له اليوم، إنه لا يعقل أن تمتد الأزمة كل هذا الوقت بدون وجود قرارات حاسمة، أما برفع أسعار الدواء والاستجابة لضغوط شركات الدواء، وأما الوصول إلى حلول حاسمة معهم تنهى الأزمة.

وأشاد وكيل لجنة الإسكان، بالتوجه داخل مجلس النواب لتشكيل لجنة وزارية من عدة وزارات لبحث ملف الدواء، على أن يتم ذلك بأسرع وقت وأن تحدد من خلاله المسئولية.

وأوضح أنه لا يمكن التلاعب بملف الدواء أكثر من هذا لأنه قضية أمن قومى وتمس حياة عشرات الآلاف من المرضى، كما أن الصمت عليها سيخلق تداعيات خطيرة الجميع فى غنى عنها.