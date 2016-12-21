سفير بريطانيا: توقيع 7 اتفاقيات لتدريب 25 ألف مصرى لتعزيز مهاراتهم المهنية

أعلن جون كاسن، السفير البريطانى لدى القاهرة، عن توقيع شركة بريطانية لـ7 اتفاقيات لتطوير برنامج التعليم لـتدريب 25 ألف مصرياً، لتعزيز مهاراتهم المهنية.

وكتب جون كاسن، عبر حسابه على موقع التغريدات المصغرة “تويتر”: “الاستثمار فى الناس أنفسهم لتعزيز المهارات المهنية، وقعت شركة بريطانية 7 اتفاقيات لتطوير برامج التعليم لـ 25 ألف مصرى ومصرية”.

يذكر أن السفارة البريطانية استضافت يوم الاثنين الماضى 19 ديسمبر، حفل توقيع سبعة عقود بين الأكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث المتقدمة ( IARS) بالتعاون مع “بيرسون” أكبر جهة اعتماد بريطانية وبين مؤسسات مصرية مختلفة.

تقدم هذه البرامج مؤهلات بريطانية لأكثر من 25000 موظف مصرى، فى مجال القيادة ومهارات العمل لتمكينهم لمواجهة التحديات وليصبحوا قادة فى الأسواق، كما ستوفر IARS أيضا المؤهلات البريطانية لمائة طالب بمرحلة الثانوية العامة تحت برنامج قادة المستقبل الصغار Junior Future Leaders scholarship programme بمدارس Continental School of Cairo و Summits International School . وتعمل IARS على توفير هذا البرنامج لـ1000 طالب فى عام 2017.