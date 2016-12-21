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فريق عمل برنامج «شوبير» يوضح حقيقة المكالمة المفبركة لـ رمضان صبحي

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فريق عمل برنامج «شوبير» يوضح حقيقة المكالمة المفبركة لـ رمضان صبحي فريق عمل برنامج «شوبير» يوضح حقيقة المكالمة المفبركة لـ رمضان صبحي

رمضان صبحى

كتبت – إنجي لطفي

أصدر فريق عمل برنامج ” مسا ” من تقديم الكابتن أحمد شوبير، على راديو مصر، بيانًا لتوضيح حقيقة المكالمة المفبركة من اللاعب رمضان صبحي.

حيث أكد فريق العمل، على أن مكالمة اللاعب هي خطأ يتحمله فريق الإعداد بالكامل، معربين عن رفضهم اتهامات بفبركة المكالمة.

وأوضح الفريق، والذي كان قد اتفق مع وكيل اللاعب نادر شوقي للتجهيز للمداخلة، ولكن وقت الحلقة كان هاتف وكيل اللاعب مغلقًا ليتم الاتصال مباشرة برقم اللاعب، ولكنه للأسف كان رقمًا خاطئًا، ولسوء الحظ استغل صاحب الرقم الفرصة لينتحل الشخصية ويكمل المداخلة.

وتابع فريق العمل، خلال البيان، حديث البعض عن عدم معرفة مقدم البرنامج أو فريق الإعداد بـ”نبرة” صوت اللاعب،  وأن المواقع الكبرى تناقلت المداخلة دون أن تتعرف على نبرة صوت اللاعب، قبل أن يتم نفي الأمر من وكيل اللاعب، وبعدها بدأ الجميع يدقق في الصوت.

وأضاف بيان فريق العمل، أنه فقد استقر فريق إعداد كابتن شوبير بالإذاعة على تقديم اعتذار عن الاستمرار في مهمته، ورفع الأمر للكابتن شوبير لاتخاذ الأمر الذي يراه، فالخطأ وارد من الجميع وتحمل المسئولية هو دورنا.

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