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«اقتصادية البرلمان»: نعيش أزمة اقتصادية وعلى الحكومة إخبارنا إلى أين نحن ذاهبون

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«اقتصادية البرلمان»: نعيش أزمة اقتصادية وعلى الحكومة إخبارنا إلى أين نحن ذاهبون «اقتصادية البرلمان»: نعيش أزمة اقتصادية وعلى الحكومة إخبارنا إلى أين نحن ذاهبون

على مصيلحى

 

قال على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، “إننا نضيع أكثر من 80% من حوارتنا فى البحث عن الأسباب، عند الحديث عن الاقتصاد، ونعيش فى أزمة اقتصادية ومش محتاجين نقنع بعض كمصريين بكدة”.

وأشار مصيلحى، فى ندوة مستقبل وطن، ببورسعيد، اليوم، إلى أنه رغم أن القرارات الصعبة الحالية جاءت متأخرة، إلا أنه كان من اللازم أن تتخذ الدولة قرار تحرير العملة، ولكن لن نقتنع بقرار جيد دون أن ندرس الآثار السلبية المترتبة عليه.

وأكد، أن هدف أى حكومة، رفع مستوى معيشة المواطنين، ويجب ألا نغفل جميعًا المواطن البسيط، ومسئولية إخبارنا إلى أين نحن ذاهبون.، وعندنا أزمة اقتصادية حقيقية، وبدون زيادة إنتاج مش هنعدل الاقتصاد، وبدون دعم الاستثمار المحلى وطمأنة المستثمرين لن يأتى المستثمر الأجنبى”.

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