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بالصور..تكريم الإعلامى تامر بشير بأكاديمية الشرطة

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جانب من التكريم

جانب من التكريم

 

 

كتبت – إنجي لطفي

ألقى الإعلامي تامر بشير، اليوم، محاضرة عن مسئولية الجميع تجاه الأزمة المرورية التي تشهدها وخاصة القاهرة، وذلك ضمن فعاليات الندوة التي أقيمت تحت رعاية اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بأكاديمية الشرطة.

كما تم تكريمه من قبل مساعد وزير الداخلية، عقب الندوة، إلى جانب اختياره ضمن المسئولين عن تعديل قانون المرور الجديد، والإعلان عن انطلاق مبادرة “هابدأ بنفسي” .

يذكر أن تامر بشير يقدم منذ عدة سنوات برنامج “دوس بنزين”، على قناة المحور الفضائية، وساهم بقدر كبير في توعية الشارع المصري تجاه أزمة المرور، كما ساهم من خلال البرنامج في حل العديد من المشاكل الخاصة بالطرق، والتي كانت سببًا مباشرًا في أزمات مرورية بعدة مناطق، وذلك بنشره تقارير خاصة عن هذه الأماكن.

 

 

 

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