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ضبط كيلو ونصف كوكايين داخل معدة بوليفي وزوجته بمطار القاهرة

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ضبط كيلو ونصف كوكايين داخل معدة بوليفي وزوجته بمطار القاهرة ضبط كيلو ونصف كوكايين داخل معدة بوليفي وزوجته بمطار القاهرة

جانب من المضبوطات

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع رجال مباحث المخدرات بالمطار، محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين المحظور استيراده طبقًا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، مع راكب بوليفي وزوجته اخفاها داخل معدتها لتضليل رجال الجمارك.

وقالت مصادر جمركية بالمطار إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش طائرة الاتحاد القادمة من أبوظبي، اشتبه رجال الجمارك في راكب بوليفى وزوجته قادمين من البرازيل ترانزيت أبوظبي.

ولاحظ محمد يوسف – مأمور التفتيش، وجود 10 كبسولات ملوثة بالدم في شنطة الراكب بها مادة بيضاء يشتبه فى أن تكون لمخدر الكوكايين، وبالعرض على أسامة أبوسريع نائب مدير الوردية، الذى كلف سيد ممدوح رئيس القسم بتفتيش الراكبين، ولم يعثرا على أية كبسولات أخرى.

كما لاحظا الإعياء على الراكب وزوجته، تم عرضهما على جهاز الأشعة الخاص بإحدى الجهات السيادية، تبين وجود كمية من الكبسولات داخل معدتيهما، تم إحالتهم لمستشفى هليوبولس حيث تم عمل غسيل بالمعدة لكليهما، وحقن شرجية لاستخراج الكبسولات التي تم العثور بداخلها على كيلو و670 جرام من مخدر الكوكايين.

قرر سامي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط للراكبين وإحالتهما للنيابة العامة.

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