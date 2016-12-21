أول هطول للثلوج على الصحراء الكبرى منذ 40 سنة

التقط مصور هاو صورا نادرة وجميلة للهطول الأول للثلوج في الصحراء الكبرى منذ حوالي 40 عاما.

وقام المصور كريم بوشتاتا بتصوير مشاهد مذهلة لهطول الثلوج في بلدة جزائرية صغيرة من منطقة عين الصفرا، والتي تقع في جبال الأطلس على الحافة الشمالية للصحراء الكبرى.

وتبين الصور وجود طبقة رقيقة من الثلوج على الكثبان الرملية العميقة برتقالية اللون، حيث بقيت لمدة يوم واحد، وفقا لـ بوشتاتا.

ويقال أن آخر مرة شوهدت فيها الثلوج في عين الصفرا في عام 1979، وذلك عندما تسببت عاصفة ثلجية دامت حوالي النصف ساعة، بتوقف حركة المرور.

وقال بوشتاتا: “ذُهل الجميع من رؤية الثلوج في الصحراء الكبرى لأن هذا الأمر نادر الحدوث، فمن الرائع رؤية الثلوج على الرمال”.

جدير بالذكر، أن عين الصفرا تأسست عام 1881، وتقع في نهاية جبال الأطلس وكتلة جبل مكثر، ويصل متوسط ارتفاع درجات الحرارة فيها إلى أكثر من 37 درجة مئوية في الصيف، كما حققت مستويات قياسية وصلت إلى -10.2 درجة في فصل الشتاء.