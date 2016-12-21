التحقيق مع عائلة المشتبه به بأحداث «برلين» الأخيرة بتونس

(أ.ش.أ)

داهمت فرقة من قوات مكافحة الإرهاب بمدنية القيروان التونسية، منزل عائلة الشخص الذي تم الاعلان أنه مشتبه به في تنفيذ الهجوم الإرهابي ببرلين، وخلف 12 قتيلًا و48 مصابًا، إثر هجوم بشاحنة نقل ثقيلة بسوق.

واستمعت قوات الأمن التونسية، إلى أقوال عائلة الشاب، والذي يدعى أنيس العامري مواليد 1992، حيث أفادت بأنه سافر بطرق غير شرعية إلى إيطاليا وقت الثورة التونسية، وتعرض للسجن هناك 3 سنوات قبل أن يتوجه إلى ألمانيا طالبًا اللجوء.

وأوضحت العائلة، أن العامري تبين أنه من أسره فقيرة ووالده صاحب إعاقة عضوية، ويعمل على عربة تجرها دابة، وأن اتصالات أسرته به منذ سافر قبل سنوات غير منتظمة.